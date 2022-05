Woods and Johnston lead u23 World Cup results in Albstadt

After Friday’s elite XCC event, Saturday was the under-23’s turn on course at the Albtadt World Cup.

Under-23 men

Carter Woods led the Canadian men. The Norco Factory Team rider finished seventh, 1:16 back from race leader Martin Viadurre (Lexware).

Chile’s Viadurre takes his second World Cup this year, after winning in Brazil a month ago. Gustavo Xavier (Brazil) takes second with Dario Lillo (Switzerland) putting a European on the podium in third.

Under-23 Women

Emilly Johnston, also of Norco Factory team, led the Canadian women in 13th.

Line Burquier (Canyon Cllctv) also repeats her u23 women’s win from Brazil. This time, the French rider beat cyclocross/mtb cross-over Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) and Denmark’s Sofie Pedersen.

Results: World Cup XC) #2 – Albstadt, Germany

Under-23 men

1. VIDAURRE KOSSMANN Martin (LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM) 1:10:01 2. XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo (BRAZIL) 1:10:38

+37 3. LILLO Dario (SWITZERLAND) 1:10:44

+43 4. SCHÄTTI Luca (BIKE TEAM SOLOTHURN) 1:10:57

+56 5. WALTER Simon (SWITZERLAND) 1:10:58

+57 6. WIEDMANN Luke (THÖMUS MAXON) 1:10:59

+58 7. WOODS Carter (NORCO FACTORY TEAM) 1:11:17

+1:16 8. AMOS Riley (TREK FACTORY RACING XC) 1:11:30

+1:29 9. AVONDETTO Simone (WILIER – PIRELLI FACTORY TEAM XCO) 1:12:03

+2:02 10. ALDRIDGE Charlie (GREAT BRITAIN) 1:12:19

+2:18 11. RILEY Bjorn (TREK | VAUDE) 1:12:28

+2:27 12. TREUDLER Finn (JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING) 1:12:29

+2:28 13. FOX Sam (AUSTRALIA) 1:12:32

+2:31 14. MASON Cameron (TRINITY RACING MTB) 1:12:32

+2:31 15. MARTIN Luca (KMC – ORBEA) 1:12:36

+2:35 58. PUNCHARD Cole (CANADA) 1:16:58

+6:57 67. CLARK Owen (CANADA) 1:17:51

+7:50 73. ST-ONGE Charles Antoine (CANADA) 1:18:24

+8:23 82. COTE William (CANADA) 1:18:55

+8:54 108. CLARK Tyler (CANADA) 1:21:11

+11:10 136. MALTAIS PILOTE William (CANADA) -2

Under-23 women