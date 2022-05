Goldstone leads junior men’s qualifying at Fort William

Saturday’s Qualifying is done on a wet Fort William World Cup in Scotland. Canadian riders are looking sharp for Sunday’s finals.

Jackson Goldstone (Syndicate) sets the pace for the junior men, building speed down the long Fort William track to qualify first with a 4:40.704. That’s just 0.659 seconds ahead of Madison Saracen’s Jordan Williams.

Tegan Cruz (RockShox Trek) qualifies seventh. Bodhi Kuhn (Rossland B.C.) just sneaks into Sunday’s finals, qualifying 23rd on Saturday. Race plate #13 didn’t come with any good luck for Tristan Lemire (Commencal/Muc-Off). The Quebec racer was fourth at the first split, but 44 seconds back at the second split and misses qualifying.

On the women’s side, Gracey Hemstreet (Norco Factory Team) is third in the junior women’s seeding results. Phoebe Gale (Canyon FMD) looks to be the rider to beat. She put over 13 seconds into the next closest competitor, Aimi Kenyon (Pinkbike Academy).

Qualification results: 2022 Downhill World Cup #2 – Fort William, Scotland

Junior Men

1. n°1 GOLDSTONE Jackson

SANTA CRUZ SYNDICATE 4:40.704

2. n°3 WILLIAMS Jordan

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 4:41.363

+0.659 3. n°2 MEIER-SMITH Remy

PROPAIN FACTORY RACING 4:46.185

+5.481 4. n°7 PINKERTON Kenneth

GT FACTORY RACING 4:51.303

+10.599 5. n°24 BRODIE William

4:55.099

+14.395 6. n°20 VIARDOT Kimi

4:58.054

+17.350 7. n°10 CRUZ Tegan

ROCKSHOX TREK RACE TEAM 4:59.375

+18.671 8. n°9 PIERCY Jack

COMMENCAL LES ORRES 4:59.609

+18.905 9. n°5 KIEFER Henri

CANYON COLLECTIVE PIRELLI 4:59.739

+19.035 10. n°11 CAPPELLO Davide

ROGUE RACING – AFTER SKULL TEAM 5:00.107

+19.403 11. n°58 LUCA Thurlow

5:01.929

+21.225 12. n°27 MARINI Hugo

COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION 5:02.312

+21.608 13. n°57 CRAIK Lucas

5:03.386

+22.682 14. n°34 CONNELLY Jackson

PINKBIKE RACING 5:04.141

+23.437 15. n°18 BECK Cameron

YD RACING 5:04.196

+23.492 16. n°12 HOLGUIN VILLA Sebastian

IJ RACING-CHIGÜIRO EXTREMO TEAM 5:04.852

+24.148 17. n°28 DRISCOLL Toby

5:05.085

+24.381 18. n°22 BERGEL Gabin

5:05.946

+25.242 19. n°45 HICKEN Benjamin

SR SUNTOUR COMMENCAL BY GRAVITY SCHOOL 5:06.537

+25.833 20. n°4 STEVENS-MCNAB Lachlan

UNION 5:06.552

+25.848 21. n°25 PONTVIANNE Nathan

5:06.855

+26.151 22. n°54 DUNCAN Lewis

5:07.082

+26.378 23. n°8 KUHN Bodhi

5:07.205

+26.501 24. n°31 LAPPIN Daniel

5:07.785

+27.081 25. n°19 MARTIN Loïc

5:09.120

+28.416 26. n°35 MEDCALF Evan

EVOLVE RACING 5:09.186

+28.482 27. n°42 WAYMAN Alex

YD RACING 5:09.347

+28.643 28. n°39 OLLIER Thomas

5:09.565

+28.861 29. n°21 ABELLA Léo

COMMENCAL VEE 5:10.027

+29.323 30. n°56 SAVERY Will

5:10.094

+29.390 31. n°46 GOODWILL Douglas

555 RAAW GRAVITY RACING 5:11.359

+30.655 32. n°44 ARNOLD Nico

YD RACING 5:14.269

+33.565 33. n°50 HART Jordi

5:14.313

+33.609 34. n°38 SCHLEBES Nico

5:17.160

+36.456 35. n°13 LEMIRE Tristan

COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION 5:17.210

+36.506

Junior Women (seeding)