Elite results: World Cup DH #1 – Lourdes, France

The 2022 World Cup season starts with a huge day for Canada in France on Sunday. Jackson Goldstone and Gracey Hemstreet delivered a pair of wins in the junior men’s and junior women’s racing to start the day off.

Then Finn Iles landed his best elite World Cup result ever, nearly unseating the French on home soil.

Elite Results: 2022 World Cup DH #1 – Lourdes, France

Elite Women

1. n°3 BALANCHE Camille

DORVAL AM COMMENCAL 3:19.983

2. n°2 NICOLE Myriam

COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION 3:20.607

+0.624 3. n°4 SEAGRAVE Tahnee

CANYON COLLECTIVE FMD 3:20.980

+0.997 4. n°1 HÖLL Valentina

ROCKSHOX TREK RACE TEAM 3:21.657

+1.674 5. n°5 CABIROU Marine

SCOTT DOWNHILL FACTORY 3:25.620

+5.637 6. n°11 BERNARD Mathilde

SCOTT MANIGOD SHOT 3:32.340

+12.357 7. n°9 HOFFMANN Nina

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:33.799

+13.816 8. n°6 FARINA Eleonora

MS MONDRAKER TEAM 3:34.527

+14.544 9. n°7 HRASTNIK Monika

DORVAL AM COMMENCAL 3:37.205

+17.222 10. n°12 WIDMANN Veronika

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:38.255

+18.272 11. n°18 PARTON Mikayla

3:42.391

+22.408 12. n°29 CHAPPAZ Mélanie

3:43.689

+23.706 13. n°8 JOHNSET Mille

COMMENCAL / 100% 3:44.796

+24.813 14. n°14 RØNNING Frida Helena

UNION 3:44.896

+24.913 15. n°19 CHAPPAZ Lauryne

3:46.207

+26.224 16. n°21 PIERRINI Léona

OSMOS GRAVITY TEAM 3:46.936

+26.953 17. n°13 NEWKIRK Anna

BEYOND RACING 3:54.634

+34.651

Elite Men (Top 40)