Qualifying results: Nicole and Bruni on top places in much tighter racing

A hectic World Cup doubleheader kept rolling right into round 2 on Saturday, less than 24-hours after finishing round 1 on Friday.

Loris Vergier and Marine Cabirou, winners of the first half of the doubleheader, had little time to celebrate before getting back out to into the woods to learn the new track.

Experience appeared to pay off over youth, as veteran riders led the standings in Saturday’s qualifying runs. Myriam Nicole led Tahnee Seagrave in elite women. Loïc Bruni led 2x junior world champ Thibault Daprela on the men’s side.

Finn Iles dodged all the trees on course to qualify seventh in elite, with Mark Wallace in 27th. Seth Sherlock qualified fifth in junior men.

World champion Reece Wilson (Trek Factory Racing) is still sitting out after hitting his head in Friday’s practice. After a hard crash in the rock garden during Friday’s race, Millie Johnset (Atherton Racing) did not start Saturday’s elite women qualifying round.

Qualifying: Elite Women – Maribor World Cup #2

1. n°17 NICOLE Myriam

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:44.541

2. n°13 SEAGRAVE Tahnee

CANYON COLLECTIVE FMD 3:48.436

+3.895 3. n°9 FARINA Eleonora

MS MONDRAKER TEAM 3:51.338

+6.797 4. n°4 HOFFMANN Nina

NINA HOFFMANN RACING – STIF 3:52.015

+7.474 5. n°2 CABIROU Marine

SCOTT DOWNHILL FACTORY 3:52.495

+7.954 6. n°1 HANNAH Tracey

POLYGON UR 3:54.658

+10.117 7. n°12 HRASTNIK Monika

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:56.426

+11.885 8. n°7 BALANCHE Camille

DORVAL AM PRO RACE TEAM 4:00.234

+15.693 9. n°20 FISHER Stacey

4:11.006

+26.465 10. n°22 PARTON Mikayla

4:13.922

+29.381 11. n°23 HORVAT Spela

4:49.241

+1:04.700

Qualifying: Elite Men – Maribor World Cup #2

1. n°1 BRUNI Loic

SPECIALIZED GRAVITY 3:13.372

2. n°61 DAPRELA Thibaut

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:14.496

+1.124 3. n°3 BROSNAN Troy

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:15.111

+1.739 4. n°5 VERGIER Loris

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:15.247

+1.875 5. n°16 WALKER Matt

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:15.248

+1.876 6. n°9 TRUMMER David

THE YT MOB 3:15.441

+2.069 7. n°21 ILES Finn

SPECIALIZED GRAVITY 3:16.633

+3.261 8. n°15 NORTON Dakotah

UNIOR DEVINCI FACTORY RACING 3:17.088

+3.716 9. n°4 HART Danny

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:17.342

+3.970 10. n°20 GWIN Aaron

INTENSE FACTORY RACING 3:17.999

+4.627 11. n°108 SUAREZ ALONSO Angel

THE YT MOB 3:18.559

+5.187 12. n°19 PIERRON Baptiste

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:19.035

+5.663 13. n°25 HATTON Charlie

CONTINENTAL ATHERTON 3:19.074

+5.702 14. n°14 SHAW Luca

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:19.374

+6.002 15. n°29 ZABJEK Jure

UNIOR DEVINCI FACTORY RACING 3:19.522

+6.150 16. n°51 REVELLI Loris

3:19.771

+6.399 17. n°30 MOIR Jack

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:20.107

+6.735 18. n°6 MINNAAR Greg

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:20.127

+6.755 19. n°12 THIRION Remi

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:20.266

+6.894 20. n°106 PIERRON Antoine

TC CONCEPT 3:20.275

+6.903 21. n°31 PAYET Florent

SCOTT DOWNHILL FACTORY 3:20.483

+7.111 22. n°81 MAES Martin

GT FACTORY RACING 3:20.723

+7.351 23. n°42 KOLB Andreas

GAMUX FACTORY RACING 3:20.966

+7.594 24. n°26 KERR Bernard

PIVOT FACTORY RACING 3:20.973

+7.601 25. n°56 ATWILL Philip

CUBE GLOBAL SQUAD PROTECTED BY BLISS 3:21.126

+7.754 26. n°23 ESTAQUE Thomas

COMMENCAL / 100% 3:21.728

+8.356 27. n°8 WALLACE Mark

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:22.486

+9.114 28. n°11 MACDONALD Brook

MS MONDRAKER TEAM 3:22.629

+9.257 29. n°58 EDWARDS Kade

TREK FACTORY RACING DH 3:22.683

+9.311 30. n°76 SEHNAL Stanislav

KELLYS FACTORY TEAM 3:23.053

+9.681

Qualifying: Junior Men – Maribor World Cup #2

1. n°34 O CALLAGHAN Oisin

THE YT MOB 3:22.549

2. n°9 ROGGE Antoine

3:27.059

+4.510 3. n°30 LUFFMAN Dennis

CANYON COLLECTIVE FMD 3:27.875

+5.326 4. n°27 GRICE Christopher

SPECIALIZED GRAVITY 3:27.997

+5.448 5. n°2 SHERLOCK Seth

INTENSE FACTORY RACING 3:28.367

+5.818 6. n°3 BANDEIRA Goncalo

MIRANDA FACTORY TEAM 3:29.257

+6.708 7. n°10 SILVA Dante

3:31.190

+8.641 8. n°37 REIS Nuno

MIRANDA FACTORY TEAM 3:33.064

+10.515 9. n°15 CUMMING Christopher

FS RACING 3:33.762

+11.213 10. n°22 CRAIK Ethan

GT FACTORY RACING 3:34.930

+12.381

