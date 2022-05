Four Canadian juniors storm Nové Město top 10

Canada’s juniors had a phenomenal weekend at the UCI Junior Series XCO in Nové Město, Czech Republic on Saturday, with four riding into the top 10 across the men’s and women’s events.

Sisters Isabella and Ava Holmgren led the Canucks, finishing seventh and eighth. Marin Lowe, teammate to the Holmgren sisters on Stimulus-Orbea, finished ninth.

Mara Roldan and Marie-Fay St.-Onge added 35th and 38th place finishes, well inside the top half of the massive junior women’s field in Czech.

Zorak Paillé (PG Racing) led the Canadian men’s effort, finishing in 10th. Ian Ackert (Stimulus-Orbea), the only other Canadian in the junior men’s race, withdrew mid-way through Saturday’s XCO.

Racing continues Sunday in Nové Město with the elite men’s and women’s World Cup XCO.

Results: 2022 UCI Junior Series XCO – Nové Město na Moravě, Czech Republic

Junior women (top 40)

1 Monique HALTER 18 SUI 1:02:11 2 Simona SPĚŠNÁ 18 CZE 1:02:34 3 Antonia WEEGER 18 GER 1:02:52 4 Lea HUBER 18 SUI 1:03:46 5 Natalia GRZEGORZEWSKA 17 POL 1:03:47 6 Ella MACLEAN-HOWELL 18 GBR 1:03:57 7 Isabella HOLMGREN 17 CAN 1:04:28 8 Ava HOLMGREN 17 CAN 1:04:44 9 Marin LOWE 17 CAN 1:04:47 10 Tilda HYLÉN 18 SWE 1:04:59 11 Kinga ZUR 18 POL 1:05:21 12 Tatiana TOURNUT 18 FRA 1:05:37 13 Nela VIKTOROVÁ 18 CZE 1:05:57 14 Valentina CORVI 17 ITA 1:05:59 15 Carla HAHN 17 GER 1:06:11 16 Szonja GREMAN 17 HUN 1:06:12 17 Marta CANO ESPINOSA 17 ESP 1:06:13 18 Eliška HANÁKOVÁ 17 CZE 1:06:46 19 Lucrezia BRAIDA 18 ITA 1:06:58 20 Lauren MOLENGRAAF 17 NED 1:07:06 21 Chiara SOLÈR 17 SUI 1:07:07 22 Bailey CIOPPA 18 USA 1:07:23 23 Jana GLAUS 17 SUI 1:07:23 24 Stina KAGEVI 17 SWE 1:07:47 25 Jana PALLWEBER 18 ITA 1:07:49 26 Giorgia BARELLI 18 SUI 1:08:09 27 Beatrice FONTANA 18 ITA 1:08:23 28 Julie LILLELUND 17 DEN 1:08:28 29 Julia GRÉGOIRE 18 BEL 1:08:33 30 Natalie KAUFMANN 17 GER 1:08:34 31 Greta DEMICHELIS 17 ITA 1:08:44 32 Lisa Kristine JORDE 17 NOR 1:09:03 33 Marika CELESTINO 17 ITA 1:09:31 34 GiorgiaGIANNOTTI 18 ITA 1:09:49 35 Mara ROLDAN 18 CAN 1:09:49 36 Anastasia ROTH 17 SUI 1:10:24 37 Lorena CADALBERT 18 SUI 1:10:55 38 Marie Fay ST ONGE 18 CAN 1:10:55 39 Silje BADER 17 NED 1:10:59 40 Mariana LÍBANO 18 POR 1:11:10

Junior Men (Top 20)