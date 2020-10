Results: Downhill World Cup #2 – Maribor, Slovenia

Four back-to-back days of racing, and two World Cup rounds wrapped up a hectic weekend in Slovenia on Sunday. The weekend saw first time winners, return champions and Canada’s first World Cup podium of 2020.

Riders now have a week off to reover. Then the second and final downhill World Cup of the year is scheduled to start in Lousa, Portugal on Oct. 29.

Who had the stamina to find speed on day four in Maribor? Could Vergier and Cabirou repeat their wins from Friday on a slightly different track? Junior and elite results and times from World Cup #2 in Maribor, Slovenia below. Report and highlights to follow.

Results: Downhill World Cup #1 – Maribor, Slovenia

Elite Women

1. n°4 HOFFMANN Nina

NINA HOFFMANN RACING – STIF 3:38.602

2. n°2 CABIROU Marine

SCOTT DOWNHILL FACTORY 3:40.501

+1.899 3. n°9 FARINA Eleonora

MS MONDRAKER TEAM 3:42.814

+4.212 4. n°17 NICOLE Myriam

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:44.677

+6.075 5. n°1 HANNAH Tracey

POLYGON UR 3:47.477

+8.875 6. n°12 HRASTNIK Monika

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:50.294

+11.692 7. n°7 BALANCHE Camille

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:55.445

+16.843 8. n°13 SEAGRAVE Tahnee

CANYON COLLECTIVE FMD 3:58.641

+20.039 9. n°22 PARTON Mikayla

4:02.883

+24.281 10. n°20 FISHER Stacey

4:06.200

+27.598

Elite Men

1. n°5 VERGIER Loris

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:07.771

2. n°1 BRUNI Loic

SPECIALIZED GRAVITY 3:07.828

+0.057 3. n°16 WALKER Matt

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:08.174

+0.403 4. n°21 ILES Finn

SPECIALIZED GRAVITY 3:08.634

+0.863 5. n°3 BROSNAN Troy

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:08.787

+1.016 6. n°20 GWIN Aaron

INTENSE FACTORY RACING 3:09.311

+1.540 7. n°108 SUAREZ ALONSO Angel

THE YT MOB 3:09.460

+1.689 8. n°4 HART Danny

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:09.771

+2.000 9. n°6 MINNAAR Greg

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:09.882

+2.111 10. n°61 DAPRELA Thibaut

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:10.383

+2.612 11. n°14 SHAW Luca

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:10.651

+2.880 12. n°25 HATTON Charlie

CONTINENTAL ATHERTON 3:11.756

+3.985 13. n°19 PIERRON Baptiste

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:11.808

+4.037 14. n°30 MOIR Jack

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:11.883

+4.112 15. n°42 KOLB Andreas

GAMUX FACTORY RACING 3:12.165

+4.394 16. n°9 TRUMMER David

THE YT MOB 3:12.315

+4.544 17. n°8 WALLACE Mark

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:14.040

+6.269 18. n°51 REVELLI Loris

3:14.287

+6.516 19. n°106 PIERRON Antoine

TC CONCEPT 3:14.460

+6.689 20. n°65 COULANGES Benoit

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:14.515

+6.744 21. n°12 THIRION Remi

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:14.602

+6.831 22. n°81 MAES Martin

GT FACTORY RACING 3:14.782

+7.011 23. n°11 MACDONALD Brook

MS MONDRAKER TEAM 3:15.316

+7.545 24. n°37 HANNAH Michael

POLYGON UR 3:15.417

+7.646 25. n°23 ESTAQUE Thomas

COMMENCAL / 100% 3:15.461

+7.690 26. n°31 PAYET Florent

SCOTT DOWNHILL FACTORY 3:15.798

+8.027 27. n°29 ZABJEK Jure

UNIOR DEVINCI FACTORY RACING 3:15.802

+8.031 28. n°56 ATWILL Philip

CUBE GLOBAL SQUAD PROTECTED BY BLISS 3:15.990

+8.219 29. n°34 BREEDEN Joe

POLYGON UR 3:16.028

+8.257 30. n°27 MASTERS Edward

PIVOT FACTORY RACING 3:16.625

+8.854

Junior Men

1. n°34 O CALLAGHAN Oisin

THE YT MOB 54.266

1:20.559

2:03.352

2:38.165

3:16.100

2. n°37 REIS Nuno

MIRANDA FACTORY TEAM 56.389

+2.123 1:24.135

+3.576 2:07.412

+4.060 2:43.131

+4.966 3:22.516

+6.416 3. n°10 SILVA Dante

56.127

+1.861 1:24.502

+3.943 2:08.077

+4.725 2:44.354

+6.189 3:23.164

+7.064 4. n°3 BANDEIRA Goncalo

MIRANDA FACTORY TEAM 56.616

+2.350 1:24.069

+3.510 2:07.714

+4.362 2:44.706

+6.541 3:23.626

+7.526 5. n°27 GRICE Christopher

SPECIALIZED GRAVITY 56.678

+2.412 1:24.096

+3.537 2:08.690

+5.338 2:44.612

+6.447 3:23.774

+7.674 6. n°16 GRANDJEAN Matheo

56.648

+2.382 1:24.437

+3.878 2:08.773

+5.421 2:44.366

+6.201 3:23.927

+7.827 7. n°22 CRAIK Ethan

GT FACTORY RACING 56.660

+2.394 1:25.171

+4.612 2:09.343

+5.991 2:46.078

+7.913 3:25.119

+9.019 8. n°41 SLACK Dan

57.114

+2.848 1:24.168

+3.609 2:09.008

+5.656 2:46.305

+8.140 3:26.147

+10.047 9. n°31 MENOYO BUSQUETS Pau

56.770

+2.504 1:24.602

+4.043 2:09.121

+5.769 2:46.391

+8.226 3:26.346

+10.246 10. n°9 ROGGE Antoine

56.224

+1.958 1:23.654

+3.095 2:06.368

+3.016 2:48.837

+10.672 3:27.027

+10.927 11. n°25 GARCIN Johan

57.946

+3.680 1:26.321

+5.762 2:11.442

+8.090 2:48.571

+10.406 3:27.757

+11.657 12. n°8 JOHNSTON Guy

THE YT MOB 57.600

+3.334 1:26.475

+5.916 2:11.171

+7.819 2:49.460

+11.295 3:28.446

+12.346 13. n°4 WILLIAMSON Luke

PROPAIN FACTORY RACING 1:01.220

+6.954 1:29.716

+9.157 2:13.986

+10.634 2:49.572

+11.407 3:29.507

+13.407 14. n°30 LUFFMAN Dennis

CANYON COLLECTIVE FMD 59.441

+5.175 1:26.957

+6.398 2:10.460

+7.108 2:46.132

+7.967 3:30.193

+14.093 15. n°18 DOOLEY Austin

59.074

+4.808 1:27.254

+6.695 2:12.758

+9.406 2:51.258

+13.093 3:31.365

+15.265 16. n°7 MUMFORD Luke

58.114

+3.848 1:28.364

+7.805 2:13.599

+10.247 2:52.579

+14.414 3:32.784

+16.684 17. n°29 KIEFER Luis

58.106

+3.840 1:26.704

+6.145 2:14.395

+11.043 2:53.422

+15.257 3:34.440

+18.340 18. n°28 GUILLO Tom

59.713

+5.447 1:29.603

+9.044 2:16.154

+12.802 2:54.646

+16.481 3:34.789

+18.689 19. n°23 ERVIN Tyler

59.060

+4.794 1:28.443

+7.884 2:15.060

+11.708 2:54.599

+16.434 3:36.046

+19.946 20. n°6 JOHANSON Robert

59.666

+5.400 1:29.315

+8.756 2:17.405

+14.053 2:56.717

+18.552 3:36.696

+20.596 21. n°2 SHERLOCK Seth

INTENSE FACTORY RACING 56.847

+2.581 1:24.613

+4.054 2:07.652

+4.300 2:55.613

+17.448 3:37.009

+20.909 22. n°24 FABRY Kamil

1:01.490

+7.224 1:32.220

+11.661 2:18.814

+15.462 2:58.685

+20.520 3:42.515

+26.415

Junior Women