Just one week after the Albstadt World Cup, racers are back on the start line. This time, in the iconic Nové Město na Moravě course in the Czech Republic.

Gunnar Holmgren (Pivot Cycles-OTE) builds on the momentum of his sisters’ results in Saturday’s junior XCO, setting the top Canadian result in the elite men’s race. Sandra Walter (Liv) picks up the top Canadian elite women’s result.

Results: World Cup XCO #3 – Nové Město na Moravě, Czech Republic

Elite Women

1. MCCONNELL Rebecca Ellen (PRIMAFLOR MONDRAKER GENUINS) 1:21:17 2. LECOMTE Loana (CANYON CLLCTV) 1:21:57

+40 3. RISSVEDS Jenny (TEAM 31) 1:22:34

+1:17 4. NEFF Jolanda (TREK FACTORY RACING XC) 1:23:39

+2:22 5. BOHÉ Caroline (GHOST FACTORY RACING) 1:23:39

+2:22 6. MITTERWALLNER Mona (CANNONDALE FACTORY RACING) 1:23:42

+2:25 7. STIGGER Laura (SPECIALIZED FACTORY RACING) 1:24:28

+3:11 8. KELLER Alessandra (THÖMUS MAXON) 1:24:29

+3:12 9. TERPSTRA Anne (GHOST FACTORY RACING) 1:25:09

+3:52 10. FREI Sina (SPECIALIZED FACTORY RACING) 1:25:18

+4:01 11. COURTNEY Kate (SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM) 1:25:22

+4:05 12. BATTEN Haley (SPECIALIZED FACTORY RACING) 1:25:24

+4:07 13. LÕIV Janika (KMC – ORBEA) 1:25:39

+4:22 14. BENZ Nina (LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM) 1:25:49

+4:32 15. INDERGAND Linda (LIV FACTORY RACING) 1:25:57

+4:40 16. FORCHINI Ramona (JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING) 1:26:03

+4:46 17. MARCHET Giorgia (TRINX FACTORY TEAM) 1:26:14

+4:57 18. GERAULT Léna (KTM VITTORIA TEAM) 1:26:58

+5:41 19. RIEDER Nadine (GHOST FACTORY RACING) 1:27:08

+5:51 20. FERRAND PREVOT Pauline (BMC MTB RACING) 1:27:32

+6:15 21. VAS Kata Blanka (HUNGARY) 1:27:41

+6:24 22. KOLLER Nicole (GHOST FACTORY RACING) 1:27:46

+6:29 23. SEIWALD Greta (SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM) 1:27:58

+6:41 24. GIBSON Gwendalyn (NORCO FACTORY TEAM) 1:28:05

+6:48 25. KOOPMANS Lotte (CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM) 1:28:06

+6:49 28. WALTER Sandra (CANADA) 1:28:31

+7:14 34. JACKSON Jennifer (CANYON MTB RACING) 1:29:01

+7:44 43. ARSENEAULT Laurie (CANYON MTB RACING) 1:30:14

+8:57 44. BATTY Emily (CANYON MTB RACING) 1:30:32

+9:15 46. SMITH Haley (CANADA) 1:31:08

+9:51 65. MONTAMBAULT Cindy (CANADA) 1:03:15

-2 66. MYATT Mackenzie (CANADA) 1:03:18

-2 75. GILLIGAN Dana (CANADA) 50:51

-3

Elite Men