Disera and Smith lead Canadians at US Cup STXC

US Cup cross country racing is underway in Vail Lake, Cali. this weekend, with Peter Disera and Haley Smith leading the Canadian team early on. Disera was fourth in pro men at Friday’s Short Track XC, with Smith sixth in pro women.

Those results were matched by a strong showing by Canada’s junior athletes. Nicole Bradbury, Juliette Larose-Gingras and Cody Scott all finished in the top 10 in Friday’s junior STXC racing.

While this week has seen widespread cancellation of events, US Cup organizers Team Big Bear and Sho-Air Cycling Group decided to leave the decision up to individual athletes. Several athletes in each category opted not to start. Many others, having already travelled to California, opted to race.

Racing is scheduled to continue on Sunday with the US Cup XCO event.

Pro Men’s Short Track XC

In the Pro men’s race, Mexico’s Jose Gerardo Ulloa Arevalo narrowly edged out Christopher Blevins (Specialized Racing) of Durango Colorado. Peter Disera (Norco Factory Team) was the top Canadian, 11 seconds back. Pivot Cycles-OTE landed a pair of racers in the top 10 as well. Raphael Auclair finished seventh, with new signing Gunnar Holmgren two seconds behind in eighth.

Leandre Bouchard (Pivot Cycles-OTE) transitioned well from the frozen waters of Traversee du Lac-Sainte-Jean, which he won last weekend for a third straight year, to the dirt of California. The Alma, Que. racer was 11th. Andrew L’Esperance joined Bouchard in the top-15 with a 14th place.

Pro Women’s Short Track XC

Kate Courtney (Scott-SRAM) led the pro women’s field at Vail Lake, followed by Prescott, Ariz.’s Chloe Woodruff (Stan’s Pivot). Sofia Gomez Villafane, recently signed to Clif Pro Team, was third. Haley Smith (Norco Factory Team) led the Canadians in sixth. She was followed by Catharine Pendrel (Clif Pro Team) in seventh.

Sandra Walter (Liv Racing) and Jenn Jackson (Norco Factory Team) squeezed into the top-15, finishing 14th and 15th, respectively.

Junior Men’s and Women’s Short Track XC

Hamilton, Ont.’s Nicole Bradbury (Hamilton United) was sixth and top Canadian in the junior women’s race. Juliette Larose-Gingras (Velo Cartel) of Lac-Beauport was close behind Bradbury, finising eighth.

Cody Scott (Giant Canada) of North Vancouver led the Canadian junior men in 10th. Jeremie La Grenade (Ride with Rendall p/b Biemme) was 15th.

2020 US Cup #1, Vail Lake, Cali. – Short Track XC

Vail Lake US Cup #1 – STXC Pro Men (Top 40)

1 Jose Gerardo Ulloa Arevalo GUANAJUATO GUANAJUATO A.R PRO CYCLING 26:09 2 Christopher Blevins DURANGO CO SPECIALIZED RACING 26:09 3 Sebastian Carstensen CST POSTNL BAFANG 26:12 4 Peter Disera BARRIE ON NORCO FACTORY TEAM 26:20 5 Cole Paton DURANGO CO GIANT FACTORY OFF ROAD TEAM 26:21 6 Jon Anton CHRISTCHURCH TREK FACTORY RACING 26:22 7 Raphael Auclair QUEBEC QC PIVOT CYCLES – OTE 26:22 8 Gunnar Holmgren ORILLIA ON PIVOT-ON THE EDGE 26:24 9 Keegan Swenson HEBER CITY UT STANS-PIVOT PRO TEAM P/B MAXXIS 26:25 10 Adair Zabdiel Gutierrez Prieto GUANAJUATO GUANAJUATO A.R PRO CYCLING 26:26 11 Leandre Bouchard ALMA QC PIVOT CYCLES – OTE 26:31 12 Torbjorn Andre Roed GRAND JUNCTION COLORADO COLORADO MESA UNIVERSITY 26:37 13 Alexander Sugarman BOULDER CO BEAR PRO TEAM 26:38 14 Andrew Lesperance HALIFAX NS NORCO FACTORY TEAM XC 26:41 15 Ben Oliver RANGIORA CAN CYCLING NZ 26:41 16 Alec Pasqualina ALAMO CA TRAININGPEAKS/JAKROO/ARLBERG SPORTS 26:43 17 Richard Cypress Gorry PISGAH FOREST NC ROULEUR DEVO PB DNA CYCLING 26:46 18 Riley Amos DURANGO CO BEAR NATIONAL TEAM 26:50 19 Georwill Perez AGUADILLA PR 26:58 20 Ryan Standish HEBER CITY UT 27:01 21 Nicola Rohrbach EDLIBACH GOLDWURST-POWER 27:03 22 Quinton Disera BARRIE ON NORCO FACTORY TEAM XC 27:06 23 Amando Martinez Galvan OAXACA OAXACA 27:06 24 Tobin Ortenblad SANTA CRUZ CA SANTA CRUZ / DONKEY LABEL RACING 27:17 25 Dylan Fryer SAN ANSELMO CA BEAR PROFESSIONAL TEAM 27:17 26 Matthew Wilson AUCKLAND AUK POHUTUKAWA COAST BIKE CLUB 27:19 27 Victor Verreault ST-FELICIEN QC 27:19 28 Daniel Johnson DURANGO CO 27:20 29 Nic Beechan IDYLLWILD CA NIC?S RAD TREK RACING EXPERIENCE 27:25 30 Daxton Mock LAKE MILLS WI BEAR PROFESSIONAL TEAM 27:32 31 Samuel Elson BREEZY POINT MN MUDDY BIKES MN 27:33 32 Marc-Andre Fortier VICTORIAVILLE QC 27:36 33 Samuel Brehm BIG BEAR CITY CA BEAR VALLEY BIKES SPEED EVOLUTION 27:38 34 William Cote SHERBROOKE QC EQUIPE DU QUEBEC 27:42 35 Anders Johnson HUNTSVILLE UT 27:43 36 James Stacker PEORIA AZ EXHALE BIKES 27:44 37 Keiran Eagen DURANGO CO ROULEUR DEVO P/B DNA CYCLING 27:48 38 Charles-Antoine St-Onge ST-DENIS-DE-BROMPTON QC ?QUIPE DU QU?BEC / DALBIX SIBOIRE 27:55 39 Cobe Freeburn DURANGO CO ROULEUR DEVELOPMENT TEAM 28:00 40 Felix Belhumeur QUEBEC QC PIVOT CYCLES – OTE 28:03

Vail Lake US Cup #1 – STXC Pro Women (Top 35)

1 Kate Courtney PORTOLA VALLEY CA SCOTT-SRAM MTB RACING 26:14.811 2 Chloe Woodruff PRESCOTT AZ STANS PIVOT PRO TEAM PB MAXXIS 26:16.192 3 Sofia Gomez Villafane HEBER CITY UT CLIF PRO TEAM 26:18.435 4 Erin Huck BOULDER CO 26:19.179 5 Haley Batten LOS GATOS CA SPECIALIZED RACING 26:28.735 6 Haley Smith UXBRIDGE ON NORCO FACTORY TEAM 26:30.530 7 Catharine Pendrel KAMLOOPS BC CLIF PRO TEAM 26:30.775 8 Gwendalyn Gibson RAMONA CA NORCO FACTORY TEAM 26:31.933 9 Mina Ricci GRASS VALLEY CA ROGUE RACING 26:35.721 10 Rose Grant KALISPELL MT STANS-PIVOT PRO TEAM PB MAXXIS 26:39.288 11 Alexis Skarda GRAND JUNCTION CO 26:53.235 12 Evelyn Dong HEBER CITY UT 26:53.646 13 Savilia Blunk DURANGO CO LIV RACING 26:53.828 14 Sandra Walter COQUITLAM BC LIV RACING 27:01.070 15 Jenn Jackson HORSESHOE VALLEY ON 27:26.750 16 Caroline Mani SIMI VALLEY CA 27:39.406 17 Kelsey Urban KENTFIELD CA ROULEUR DEVO PB DNA CYCLING 27:53.233 18 Cindy Montambault VAL-DAVID QC EQUIPE DU QUEBEC 27:53.243 19 Rina Matsumoto CHINO-SHI NAGANO TEAM SCOTT JAPAN 28:31.363 20 Marianne TheBerge LEVIS QC TEAM PIVOT CYCLES OTE 21 Roxane Vermette SAINT-FERREOL-LES-NEIGES QC EQUIPE DU QUEBEC/CC MONT-SAINTE-ANNE 22 Lauren Lackman GRAND JUNCTION CA BEAR PROFESSIONAL TEAM 23 Erika Monserrath Rodriguez Suarez GUANAJUATO GUANAJUATO A.R PRO CYCLING 24 Stella Sisneros VACAVILLE CA BEAR NATIONAL TEAM-U23 25 Juliette Tetreault VAL-DES-MONTS QC EQUIPE DU QUEBEC/ RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 26 Allison Mrugal WEST CHESTER PA KS KENDA WOMEN 27 Ruby Ryan ROTORUA BOP ROTORUA MTN BIKE CLUB 28 Alexis Bobbitt AUSTIN TX BEAR PROTEAM 29 Darragh Hildreth BEND OR DRYVE FACTORY RACING 30 Nikki Peterson IDYLLWILD CA KS KENDA WOMEN 31 Sienna Leger Redel PARK CITY UT MAYBIRD CYCLING 32 Laurence Levesque SAGUENAY QC EQUIPE DU QUEBEC/CYCLONE DALMA 33 Mireille Larose Gingras LAC-BEAUPORT QC VELO CARTEL X PNS 34 Mila Leger Redel PARK CITY UT MAYBIRD CYCLING 35 Cecilia Depue PRESCOTT AZ ARIZONA DEVO

Vail Lake US Cup #1 – STXC Junior Women (Top 20)

1 Ruth Holcomb DURANGO CO BEAR NATIONAL TEAM 25:14.678 2 Gabbi Richardson RCHO STA MARG CA BEAR NATIONAL TEAM 25:15.118 3 Haley Randel MILL VALLEY CA BEAR NATIONAL TEAM 25:15.160 4 Madigan Munro BOULDER CO BOULDER JUNIOR CYCLING 25:17.296 5 Lily Vitt TUCSON AZ BEAR NATIONAL TEAM 25:31.696 6 Nicole Bradbury HAMILTON ON HAMILTON UNITED 25:42.840 7 Isabella Garcia Pelaez MEXICO CITY A. R PRO CYCLING TEAMS 25:42.842 8 Juliette Larose Gingras LAC-BEAUPORT QC V?LO CARTEL X PNS 26:07.807 9 Tai-Lee Smith BRECKENRIDGE CO BEAR DEVELOPMENT TEAM 26:14.950 10 Lauren Aggeler DURANGO CO ROULEUR DEVO P/B DNA CYCLING 26:27.830 11 Rachel Higgins RENO NV 26:33.900 12 Paige Edwards CAMAS WA ROULEUR DEVO P/B DNA CYCLING 26:37.056 13 Zaydie Croy PRESCOTT AZ ARIZONA DEVO 26:41.845 14 Mya Graham DRAPER UT ROULEUR DEVO P/B DNA CYCLING 26:58.052 15 Katelyn Williams RIVERTON UT P/B FEZZARI TEAM FACTORY 27:02.909 16 Julianne Sarrazin PREVOST QC EQUIPE DU QU?BEC/ V?LO PAYS DEN HAUT 27:02.938 17 Reilly Phelan PRESCOTT AZ ARIZONA DEVO 27:09.945 18 Sydney Nielson HIGHLAND UT ROULEUR DEVO P/B DNA CYCLING 27:10.696 19 Lila Hoen SAN RAFEL CA BEAR DEVELOPMENT TEAM 27:12.315 20 Katherine Indart RENO NV RENO DEVO 27:32.082

Vail Lake US Cup #1 – STXC Junior Men (Top 20)

1 Ethan Rose COALGATE CAN CHRISTCHURCH SINGLETRACK CLUB 27:30.143 2 Jose Antonio Cabrera GonzaLez JALPA ZACATECAS FINANCIERA SJM 27:31.249 3 Bjorn Riley BOULDER CO BEAR DEVELOPMENT 27:31.388 4 Brayden Johnson ARVADA CO BEAR NATIONAL TEAM 27:38.990 5 Robbie Day EVERGREEN CO BEAR NATIONAL TEAM 27:38.992 6 Issei Matsumoto 27:39.181 7 Cameron Dominguez YUCAIPA CA BAGHOUSE 27:40.050 8 Tydeman Newman WOODLAND HLS CA CANNONDALE 27:49.577 9 Pavel Nelson CAMERON WI 27:51.170 10 Cody Scott NORTH VANCOUVER BC GIANT CANADA OFF-ROAD TEAM 27:56.277 11 Braeden Anderson IRONTON MN RED RAVEN 28:03.115 12 Ethan Villaneda CORONA CA LEGION OF LOS ANGELES 28:06.252 13 Dylan Fluckiger KIMBERLY ID ROOST RACING 28:06.376 14 Blake Wray CORONA CA BAGHOUSE 28:07.617 15 Jeremie La Grenade GATINEAU QC RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 28:16.149 16 Lasse Konecny BRECKENRIDGE CO ROULEUR DEVO P/B DNA CYCLING 28:16.150 17 Gabe Noorda SOUTH JORDAN UT BEAR NATIONAL TEAM 28:16.981 18 Ivan Sippy DURANGO CO ROULEUR DEVO P/B DNA CYCLING 28:19.232 19 Jakob Yells CAMPBELL RIVER NB CANNONDALE 28:19.234 20 Nye Yackle CARSON CITY NV YACKLE BROTHERS RACING 28:20.266

Full results from Friday’s Short Track XC US Cup in Vail Lake, Cali.