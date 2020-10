Qualifying results: Lousã World Cup #2

Lass than 24 hours after racing a thrilling penultimate World Cup round, riders were back on course for qualifying in Lousã, Portugal on Saturday. Carrying momentum his historic 22nd World Cup win, Greg Minnaar qualifies first for the second round of the doubleheader in Portugal. On the women’s side, Tahnée Seagrave continues her road back to race pace, qualifying first in the elite women’s race.

The Canadians look well positioned for a solid showing in the last World Cup of 2020. Finn Iles qualifies fifth in the elite men, while Squamish junior Seth Sherlock is sitting fifth in the junior men. Mark Wallace is close behind in the elites, setting the 15th fastest time in qualifying on Friday.

Qualifying results: World Cup #4 – Lousã, Portugal

Elite Men

1. n°4 BRUNI Loic

SPECIALIZED GRAVITY 3:56.913

2. n°7 MINNAAR Greg

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:57.370

+0.457 3. n°2 WALKER Matt

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:58.568

+1.655 4. n°5 BROSNAN Troy

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:59.003

+2.090 5. n°8 ILES Finn

SPECIALIZED GRAVITY 3:59.122

+2.209 6. n°13 HART Danny

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:59.496

+2.583 7. n°12 GWIN Aaron

INTENSE FACTORY RACING 3:59.737

+2.824 8. n°20 COULANGES Benoit

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:59.768

+2.855 9. n°53 WILLIAMSON Greg

COMMENCAL / 100% 4:00.103

+3.190 10. n°1 VERGIER Loris

SANTA CRUZ SYNDICATE 4:00.117

+3.204 11. n°47 EDWARDS Kade

TREK FACTORY RACING DH 4:00.695

+3.782 12. n°17 MAES Martin

GT FACTORY RACING 4:00.836

+3.923 13. n°10 SHAW Luca

SANTA CRUZ SYNDICATE 4:01.520

+4.607 14. n°16 NORTON Dakotah

UNIOR DEVINCI FACTORY RACING 4:01.567

+4.654 15. n°23 WALLACE Mark

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 4:01.902

+4.989 16. n°19 ZABJEK Jure

UNIOR DEVINCI FACTORY RACING 4:01.939

+5.026 17. n°18 HATTON Charlie

CONTINENTAL ATHERTON 4:01.997

+5.084 18. n°67 LEVESQUE Dylan

4:02.097

+5.184 19. n°42 BRAYTON Adam

HOPE TECHNOLOGY 4:02.199

+5.286 20. n°28 KERR Bernard

PIVOT FACTORY RACING 4:02.688

+5.775

Elite Women

1. n°7 SEAGRAVE Tahnee

CANYON COLLECTIVE FMD 4:31.041

2. n°1 CABIROU Marine

SCOTT DOWNHILL FACTORY 4:35.022

+3.981 3. n°5 HANNAH Tracey

POLYGON UR 4:35.586

+4.545 4. n°6 HRASTNIK Monika

DORVAL AM PRO RACE TEAM 4:36.993

+5.952 5. n°8 BALANCHE Camille

DORVAL AM PRO RACE TEAM 4:40.211

+9.170 6. n°12 JOHNSET Mille

CONTINENTAL ATHERTON 4:43.417

+12.376 7. n°3 HOFFMANN Nina

NINA HOFFMANN RACING – STIF 4:44.923

+13.882 8. n°2 NICOLE Myriam

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 5:06.911

+35.870 9. n°4 FARINA Eleonora

MS MONDRAKER TEAM 5:30.443

+59.402

Junior Men

1. n°7 BANDEIRA Goncalo

MIRANDA FACTORY TEAM 4:03.732

2. n°1 O CALLAGHAN Oisin

THE YT MOB 4:05.423

+1.691 3. n°6 SILVA Dante

4:06.080

+2.348 4. n°43 MENOYO BUSQUETS Pau

4:06.476

+2.744 5. n°12 SHERLOCK Seth

INTENSE FACTORY RACING 4:09.102

+5.370 6. n°8 WILLIAMSON Luke

PROPAIN FACTORY RACING 4:10.673

+6.941 7. n°2 REIS Nuno

MIRANDA FACTORY TEAM 4:10.690

+6.958 8. n°34 LUFFMAN Dennis

CANYON COLLECTIVE FMD 4:10.812

+7.080 9. n°10 GARCIN Johan

4:10.875

+7.143 10. n°19 ROGGE Antoine

4:10.987

+7.255 11. n°9 JOHNSTON Guy

THE YT MOB 4:11.401

+7.669 12. n°22 ELLIOTT James

4:11.448

+7.716 13. n°3 SLACK Dan

4:12.343

+8.611 14. n°18 MUMFORD Luke

4:14.316

+10.584 15. n°50 STROM Christopher

4:15.098

+11.366 16. n°20 CHAPELET Simon

RACE COMPANY 4:15.592

+11.860 17. n°45 WILLIAMS Preston

4:16.786

+13.054 18. n°15 GONZALEZ GRIMAU Adrian

IJ RACING 4:16.889

+13.157 19. n°28 DOOLEY Austin

4:17.560

+13.828 20. n°17 JOHANSON Robert

4:17.972

+14.240

Junior Women seeding