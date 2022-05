Results: XCO World Cup #2 – Albstadt, Germany

The second World Cup of 2022 is all done and dusted after Sunday’s elite XCO men’s and women’s races.

On the men’s side, an Olympic champion made his return to dirt. On the women’s, an emerging champion is on a roll.

For Canadian’s Jenn Jackson (Canyon MTB Racing) and Sean Fincham (Norco Factory Team) were the top women’s and men’s finishers in Albstadt.

Results: World Cup XCO #2 – Albstadt, Germany

Elite Women

1. MCCONNELL Rebecca Ellen (PRIMAFLOR MONDRAKER GENUINS) 1:19:39 2. RISSVEDS Jenny (TEAM 31 IBIS CYCLES) 1:20:27

+48 3. MITTERWALLNER Mona (CANNONDALE FACTORY RACING) 1:20:39

+1:00 4. LECOMTE Loana (CANYON CLLCTV) 1:21:30

+1:51 5. KELLER Alessandra (THÖMUS MAXON) 1:22:12

+2:33 6. STIGGER Laura (SPECIALIZED FACTORY RACING) 1:22:43

+3:04 7. FERRAND PREVOT Pauline (BMC MTB RACING) 1:22:43

+3:04 8. TERPSTRA Anne (GHOST FACTORY RACING) 1:22:46

+3:07 9. NEFF Jolanda (TREK FACTORY RACING XC) 1:22:55

+3:16 10. FREI Sina (SPECIALIZED FACTORY RACING) 1:23:17

+3:38 11. INDERGAND Linda (LIV FACTORY RACING) 1:23:27

+3:48 12. BOHÉ Caroline (GHOST FACTORY RACING) 1:23:38

+3:59 13. GERAULT Léna (KTM VITTORIA TEAM) 1:23:52

+4:13 14. FORCHINI Ramona (JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING) 1:23:57

+4:18 15. VAS Kata Blanka 1:24:12

+4:33 16. RICHARDS Evie (TREK FACTORY RACING XC) 1:24:31

+4:52 17. BATTEN Haley (SPECIALIZED FACTORY RACING) 1:24:53

+5:14 18. DEGN Malene (KMC – ORBEA) 1:25:18

+5:39 19. GIBSON Gwendalyn (NORCO FACTORY TEAM) 1:25:18

+5:39 20. EIBL Ronja (ALPECIN – FENIX) 1:25:18

+5:39 21. LÕIV Janika (KMC – ORBEA) 1:25:41

+6:02 22. BELOMOINA Yana (CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM) 1:25:48

+6:09 23. TVARUŽKOVÁ Tereza (EXPRES CZ – TUFO TEAM KOLÍN) 1:26:00

+6:21 24. RIEDER Nadine (GHOST FACTORY RACING) 1:26:06

+6:27 25. SCHRIEVERS Lia 1:26:12

+6:33 26. JACKSON Jennifer (CANYON MTB RACING) 1:26:14

+6:35 27. TEOCCHI Chiara (TRINITY RACING MTB) 1:26:39

+7:00 28. DAUBERMANN Leonie (KTM FACTORY MTB TEAM) 1:26:40

+7:01 29. LEUGGER Seraina 1:26:47

+7:08 30. WALTER Sandra 1:26:50

+7:11 43. BATTY Emily (CANYON MTB RACING) 1:28:46

+9:07 59. SMITH Haley 1:31:50

+12:11 63. ARSENEAULT Laurie (CANYON MTB RACING) -1 70. MYATT Mackenzie -1 72. MONTAMBAULT Cindy -1 73. GILLIGAN Dana -2 DNF ROCHETTE Maghalie DNF

Elite Men