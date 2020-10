After a muddy day in Slovenia, the first downhill World Cup of 2020 is in the books. Here are results and timing from Maribor World Cup. The French continue to lead the way, with three wins and six podiums over four races.

Canadians had a solid showing, and some crashes, with junior Seth Sherlock taking honours as the top Canadian at World Cup #1.

Junior and results and times from World Cup #1 in Maribor, Slovenia below. Report and highlights to follow.

Results: Downhill World Cup #1 – Maribor, Slovenia

Elite Women

1. n°2 CABIROU Marine

SCOTT DOWNHILL FACTORY 3:43.595

2. n°17 NICOLE Myriam

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:49.710

+6.115 3. n°1 HANNAH Tracey

POLYGON UR 3:50.774

+7.179 4. n°9 FARINA Eleonora

MS MONDRAKER TEAM 3:53.516

+9.921 5. n°12 HRASTNIK Monika

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:55.144

+11.549 6. n°4 HOFFMANN Nina

NINA HOFFMANN RACING – STIF 3:55.344

+11.749 7. n°13 SEAGRAVE Tahnee

CANYON COLLECTIVE FMD 3:56.753

+13.158 8. n°7 BALANCHE Camille

DORVAL AM PRO RACE TEAM 4:04.720

+21.125 9. n°22 PARTON Mikayla

4:10.103

+26.508 10. n°23 HORVAT Spela

4:22.124

+38.529

Elite Men

1. n°5 VERGIER Loris

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:07.903

2. n°12 THIRION Remi

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:10.555

+2.652 3. n°61 DAPRELA Thibaut

COMMENCAL / MUC – OFF BY RIDING ADDICTION 3:10.902

+2.999 4. n°16 WALKER Matt

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:12.002

+4.099 5. n°6 MINNAAR Greg

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:12.852

+4.949 6. n°14 SHAW Luca

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:13.365

+5.462 7. n°30 MOIR Jack

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:16.041

+8.138 8. n°3 BROSNAN Troy

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:16.079

+8.176 9. n°81 MAES Martin

GT FACTORY RACING 3:16.990

+9.087 10. n°19 PIERRON Baptiste

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:17.610

+9.707 11. n°108 SUAREZ ALONSO Angel

THE YT MOB 3:17.677

+9.774 12. n°15 NORTON Dakotah

UNIOR DEVINCI FACTORY RACING 3:17.778

+9.875 13. n°26 KERR Bernard

PIVOT FACTORY RACING 3:17.968

+10.065 14. n°9 TRUMMER David

THE YT MOB 3:18.124

+10.221 15. n°29 ZABJEK Jure

UNIOR DEVINCI FACTORY RACING 3:18.334

+10.431 16. n°65 COULANGES Benoit

DORVAL AM PRO RACE TEAM 3:18.546

+10.643 17. n°62 HARTENSTERN Max

CUBE GLOBAL SQUAD PROTECTED BY BLISS 3:18.708

+10.805 18. n°48 JONES Michael

MS MONDRAKER TEAM 3:19.429

+11.526 19. n°25 HATTON Charlie

CONTINENTAL ATHERTON 3:19.493

+11.590 20. n°1 BRUNI Loic

SPECIALIZED GRAVITY 3:19.543

+11.640 21. n°20 GWIN Aaron

INTENSE FACTORY RACING 3:19.573

+11.670 22. n°42 KOLB Andreas

GAMUX FACTORY RACING 3:19.682

+11.779 23. n°27 MASTERS Edward

PIVOT FACTORY RACING 3:20.280

+12.377 24. n°33 FRIXTALON Hugo

COMMENCAL / 100% 3:20.899

+12.996 25. n°4 HART Danny

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:21.364

+13.461 26. n°92 VIGE Gaetan

CUBE GLOBAL SQUAD PROTECTED BY BLISS 3:21.554

+13.651 27. n°40 MULALLY Neko

INTENSE FACTORY RACING 3:21.678

+13.775 28. n°21 ILES Finn

SPECIALIZED GRAVITY 3:21.690

+13.787 29. n°86 EDMONDSON Jamie

3:22.490

+14.587 30. n°56 ATWILL Philip

CUBE GLOBAL SQUAD PROTECTED BY BLISS 3:22.755

+14.852 31. n°76 SEHNAL Stanislav

KELLYS FACTORY TEAM 3:23.781

+15.878 32. n°34 BREEDEN Joe

POLYGON UR 3:23.982

+16.079 33. n°41 READING Jack

3:24.362

+16.459 34. n°8 WALLACE Mark

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:24.644

+16.741 35. n°63 A’HERN Kye

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:24.945

+17.042

Junior Men

1. n°34 O CALLAGHAN Oisin

THE YT MOB 3:20.292

2. n°41 SLACK Dan

3:20.383

+0.091 3. n°37 REIS Nuno

MIRANDA FACTORY TEAM 3:23.211

+2.919 4. n°22 CRAIK Ethan

GT FACTORY RACING 3:23.512

+3.220 5. n°4 WILLIAMSON Luke

PROPAIN FACTORY RACING 3:23.566

+3.274 6. n°27 GRICE Christopher

SPECIALIZED GRAVITY 3:25.513

+5.221 7. n°8 JOHNSTON Guy

THE YT MOB 3:26.199

+5.907 8. n°13 GAILLET Louis

SCOTT DOWNHILL FACTORY 3:26.958

+6.666 9. n°25 GARCIN Johan

3:28.145

+7.853 10. n°15 CUMMING Christopher

FS RACING 3:28.370

+8.078 11. n°30 LUFFMAN Dennis

CANYON COLLECTIVE FMD 3:29.165

+8.873 12. n°3 BANDEIRA Goncalo

MIRANDA FACTORY TEAM 3:29.430

+9.138 13. n°2 SHERLOCK Seth

INTENSE FACTORY RACING 3:30.051

+9.759 14. n°10 SILVA Dante

3:30.753

+10.461 15. n°23 ERVIN Tyler

3:30.935

+10.643

Junior Women

1. n°3 PIERRINI Leona

4:23.088

2. n°5 VAN DER VELDEN Siel

4:26.199

+3.111 3. n°4 THIELE Anastasia

4:27.731

+4.643 4. n°2 ERICKSON Ella

4:46.514

+23.426

