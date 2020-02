Grand-Maman vous souhaite une bonne ride avec amour!

by Zacharie Turgeron / Felix Burke

Du surf, du vélo, une bonne ambiance, mais surtout une grand-mère : ce sont les quatre principaux éléments qui sont sorti du premier brainstorm entre Charles-Antoine et Zacharie dans la petite cuisine de leur appartement de Québec. Venant principalement du vélo de montagne, ils ont été attirés dans le mouvement du vélo de gravel et d’aventure il y a déjà quelques années. Le vélo de gravel, par sa possibilité de parcourir de longues distances sur une grande variété de terrain est le moyen parfait pour maximiser le plaisir qu’ils peuvent avoir sur un vélo et c’est quelque chose qu’ils ont toujours voulu partager dans leurs photos et vidéos.

Surfing, biking, good vibes but most importantly, a granny: These four elements are pretty much what came out of the first brainstorm between Charles and Zacharie, in the small kitchen of their apartment in Quebec City. Mostly from a mountain-biking background, they’ve been drawn into the gravel and adventure riding movement a while ago. For them, the goal is to have fun on their bikes and being able to travel long distances while navigating diverse terrain is as fun as it gets. As creatives, it is something they wished to share in their photos and videos.

L’Oregon était pas mal la destination parfaite: d’innombrables routes et sentiers qui parcourent les montagnes et du bon surf, tout cela dans un rayon très rapproché.

Oregon was the perfect destination to bring the idea to life: endless empty roads and trails leading to big mountains, good surf within riding distance, and the feeling of wilderness just around the corner.

Par le passé, la gang de Cranks and Coffee n’avait jamais traversé la frontière québécoise pour aller filmer du vélo, mais l’idée d’agencer du surf à la recette traditionnelle rôdait dans leurs esprits depuis déjà un bon moment. Comme tous les cyclistes de Cranks and Coffee sont des étudiants à temps plein et des travailleurs durant l’été, la courte fenêtre qui s’offrait à eux était celle des quelques jours qui séparaient leurs derniers examens à leurs premiers quarts de travail. Il fallait faire beaucoup avec le peu de temps qui s’offrait à eux, mais avec une petite fenêtre d’une semaine et le support de la compagnie québécoise Arkel, ils furent en mesure de mettre le projet sur pied.

In the past, the Cranks and Coffee crew had never gone beyond Quebec borders to film a cycling video, but the idea of adding surf and bigger adventure to their traditional riding videos had been in their head for a while. When the timing presented itself, and with the support of Quebec based saddle bag makers, Arkel, they knew it was their chance to put something together.

En plus d’être limité dans l’équipement qu’il pouvait amener avec lui, le réalisateur Zacharie Turgeon devait produire un vidéo de qualité en très peu de temps. Le fait de n’avoir qu’une semaine pour tourner les images réduisait considérablement ses chances de produire des images de qualité à la Redbull. Particulièrement dans le monde du vélo, tourner des images de qualité demande un investissement en temps important.

The crew is composed of full-time students, so the trip had to fit in a specific time frame between final exams and the first shifts of their summer jobs. This proved to be a bigger challenge for Zacharie, the filmmaker. He had to film an action sports video in a week, which considerably reduced the chances of getting Redbull level images. Especially in cycling, capturing quality images can be quite time consuming.

Zacharie a toujours été un grand admirateur des vidéos graphiques avec une simplicité assumée. Le plan était assez simple : filmer le plus de niaiseries possible, faire respirer les images et créer un effet de zoom le plus souvent possible. À cela s’ajoutera au montage la douce voix de notre Grand-Maman.

Zacharie has always been a big fan of videos containing graphics and keeping a simplistic approach, so the goal was quite simple: film as many candid shots as possible, let the images breathe and use a zoom effect when possible. The clips would later be edited to the calming voice of a caring grandmother.

Pour une raison qui échappe encore à Charles-Antoine et Zacharie, une Grand-Mère était un élément qu’ils voulaient intégrer à leur projet depuis longtemps. C’est sans doute l’envie de rejoindre leur génération avec un élément accrocheur universel : Grand-maman qui s’inquiète pour son petit-fils en voyage et qui se rappelle du même coup les aventures de son jeune temps.

For Charles and Zacharie, who both love their Grandmas, including the theme of a caring grandmother was a way to get their fellow travelers to relate to the idea of loved ones supporting travel and remising on the benefits and good memories of adventure.

En somme, Salut-Grand Maman est un film dédié à nos précieuses grands-mères au nom des jeunes Québécois qui partent à l’aventure sans trop se préparer. L’équipe de Cranks and Coffee vous souhaite un bon visionnement et vous rappelant qu’il est important d’envoyer des cartes postales à votre famille.

Charles and Zacharie say that “Salut Grand-Maman” or, in English, “Hey Grandma!” is a message to all the precious Grandmothers, from the unprepared youngsters who take off for spontaneous adventures. We love you! The Cranks and Coffee team hopes you’ll enjoy watching this film and would like to remind you to keep riding far and to send postcards to your family while you are out there.

Salut Grand-Maman

Un film de : Zacharie Turgeon et Charles-Antoine Beaudry

Images et montage: Zacharie Turgeon

Supporté par Marie-Pierre Gariépy des productions Slalom.

Musique:

1. Dope Lemon – Home Soon

2. Weekend Affair – Duel, Pt.2

2. Amadou & Mariam – Je pense à toi