Qualifying results: Iles, Goldstone lead Canadians in Downhill World Cup #1

Finn Iles and Jackson Goldstone led the Canadians in Friday’s World Cup downhill qualifying round at Leogang, Austria.

Iles (Specialized Gravity) qualified sixth in elite men, with Mark Wallace (Canyon Factory Racing) not far behind in 15th. Troy Brosnan (Canyon Factory Racing0 dominated qualifying, fnishing 6.734 seconds ahead of Danny Hart (Cube) in second.

Lucas Cruz and Elliot Jamieson, both of Norco Factory Racing, placed 38th and 46th to move into Saturday’s World Cup final. Seth Sherlock (Intense Facotry Racing) finished 64th, missing qualifying by a agonizing 0.390 seconds.

RELATED: How to watch World Cup Downhill #1 and XCO #3 in Leogang

Vali Holl (RockShox Trek) was Friday’s fastest elite woman, leading a French duo of Myriam Nicole (Commencal/Muc-Off) and Marine Cabirou (Scott Downhill) on her home track in Austria. Rachel Pageau, the lone Canadian woman in Leogang, placed 18th. The UCI still only allowes the Top-15 women to qualify for finals.

Golstone’s speedy start

Squamish’s Jackson Goldstone (Miranda Factory Team) is looking fast at his first World Cup appearance. The first-year junior qualified second, hot on the heels of Specialized Gravity’s Chris Grice. Tristan Lemire (Commencal/Muc-Off) rides an 11th place finish into Saturday’s final. Drew Mozell claims the final qualifying spot with his 25th on Friday. Coen Skrypnek and Jacob Jewett, in 43rd and 56th, miss out on the first World Cup final of 2021.

Watch elite men’s and women’s downhill finals from Leogang, Austria live on Red Bull TV.

Qualifying Results: Downhill World Cup #1 – Leogang, Austria – June 11, 2021

Elite Men

1. BROSNAN Troy

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:34.139

2. HART Danny

CUBE FACTORY RACING 3:40.873

+6.734 3. DAPRELA Thibaut

COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION 3:41.068

+6.929 4. NORTON Dakotah

THE YT MOB 3:41.397

+7.258 5. TRUMMER David

THE YT MOB 3:42.318

+8.179 6. ILES Finn

SPECIALIZED GRAVITY 3:42.754

+8.615 7. THIRION Remi

GIANT FACTORY OFF – ROAD TEAM 3:42.843

+8.704 8. HATTON Charlie

CONTINENTAL ATHERTON 3:43.262

+9.123 9. MASTERS Edward

PIVOT FACTORY RACING 3:43.406

+9.267 10. SUAREZ ALONSO Angel

COMMENCAL 21 3:43.416

+9.277 11. MACDONALD Brook

MS MONDRAKER TEAM 3:43.433

+9.294 12. MINNAAR Greg

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:43.599

+9.460 13. WILSON Reece

TREK FACTORY RACING DH 3:44.162

+10.023 14. COULANGES Benoit

DORVAL AM COMMENCAL 3:44.506

+10.367 15. WALLACE Mark

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:44.596

+10.457 16. PIERRON Baptiste

DORVAL AM COMMENCAL 3:44.635

+10.496 17. KERR Bernard

PIVOT FACTORY RACING 3:44.875

+10.736 18. GWIN Aaron

INTENSE FACTORY RACING 3:45.133

+10.994 19. BRUNI Loic

SPECIALIZED GRAVITY 3:45.500

+11.361 20. DICKSON Jacob

GIANT FACTORY OFF – ROAD TEAM 3:45.881

+11.742 21. PIERRON Amaury

COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION 3:45.987

+11.848 22. DUNNE Ronan

CONTINENTAL – NUKEPROOF RACING 3:46.197

+12.058 23. MARIN Alex

THE BRIGADE / SR SUNTOUR 3:46.428

+12.289 24. WILLIAMSON Greg

COMMENCAL / 100% 3:46.935

+12.796 25. BREEDEN Joe

NS BIKES UR 3:47.432

+13.293 26. WALKER Matt

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 3:47.881

+13.742 27. REVELLI Loris

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:47.888

+13.749 28. FRIXTALON Hugo

COMMENCAL / 100% 3:48.784

+14.645 29. ZWAR Oliver

THE UNION 3:48.796

+14.657 30. GREENLAND Laurie

MS MONDRAKER TEAM 3:48.926

+14.787 31. INIGUEZ Matteo

COMMENCAL NOBL 3:49.514

+15.375 32. VIGE Gaetan

FRF RACE COMPANY 3:49.531

+15.392 33. KOLB Andreas

CONTINENTAL ATHERTON 3:49.593

+15.454 34. ATWILL Philip

3:49.953

+15.814 35. FAIRCLOUGH Brendan

SCOTT DOWNHILL FACTORY 3:50.019

+15.880 36. SHAW Luca

SANTA CRUZ SYNDICATE 3:50.116

+15.977 37. ATHERTON Gee

CONTINENTAL ATHERTON 3:50.165

+16.026 38. CRUZ Lucas

NORCO FACTORY TEAM DH 3:50.284

+16.145 39. ZABJEK Jure

UNIOR – SINTER 3:50.389

+16.250 40. PIERRON Antoine

COMMENCAL NOBL 3:50.892

+16.753 41. HARTENSTERN Max

CUBE FACTORY RACING 3:51.566

+17.427 42. A’HERN Kye

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 3:51.683

+17.544 43. VERGIER Loris

TREK FACTORY RACING DH 3:51.803

+17.664 44. EDWARDS Kade

TREK FACTORY RACING DH 3:52.615

+18.476 45. ESTAQUE Thomas

COMMENCAL / 100% 3:52.712

+18.573 46. JAMIESON Elliot

NORCO FACTORY TEAM DH 3:53.133

+18.994 63. SHERLOCK Seth

INTENSE FACTORY RACING 3:56.902

+22.763 82. MANSON Magnus

4:01.356

+27.217 113. FITZGERALD Henry

NORCO FACTORY TEAM DH 4:12.649

+38.510

Elite Women

1. HOLL Valentina

ROCKSHOX TREK RACE TEAM 4:16.824

2. NICOLE Myriam

COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION 4:19.058

+2.234 3. CABIROU Marine

SCOTT DOWNHILL FACTORY 4:24.794

+7.970 4. FARINA Eleonora

MS MONDRAKER TEAM 4:28.289

+11.465 5. BALANCHE Camille

DORVAL AM COMMENCAL 4:28.644

+11.820 6. HRASTNIK Monika

DORVAL AM COMMENCAL 4:31.469

+14.645 7. HOFFMANN Nina

NINA HOFFMANN RACING POWERED BY STIFMTB.COM 4:35.285

+18.461 8. SEAGRAVE Tahnee

CANYON COLLECTIVE FMD 4:35.719

+18.895 9. WIDMANN Veronika

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 4:40.131

+23.307 10. PARTON Mikayla

4:45.093

+28.269 11. RICHTER Raphaela

4:48.185

+31.361 12. SIEGENTHALER Emilie

PIVOT FACTORY RACING 4:48.775

+31.951 13. JOHNSET Mille

CONTINENTAL ATHERTON 4:48.928

+32.104 14. RONNING Frida Helena

4:49.173

+32.349 15. BERNARD Mathilde

5:00.825

+44.001 16. DELEST Agnes

5:01.538

+44.714 17. NEISSL Marlena

5:04.112

+47.288 18. PAGEAU Rachel

5:05.431

+48.607 19. BLEWITT Jessica

YD RACING 5:14.497

+57.673 20. CHAPPAZ Lauryne

5:15.249

+58.425 21. HAYDEN Mazie

5:16.628

+59.804 22. JOHNSEN Jonna

5:33.751

+1:16.927 23. SALAZAR Mariana

DORVAL AM COMMENCAL 5:38.019

+1:21.195 24. HOGIE Abigail

5:40.896

+1:24.072 25. SCARSI Gloria

5:50.574

+1:33.750 26. SHARP Katherine

6:08.313

+1:51.489 27. WELZEL Justine

6:11.071

+1:54.247

Junior Men

1. GRICE Christopher

SPECIALIZED GRAVITY 3:49.451

2. GOLDSTONE Jackson

MIRANDA FACTORY TEAM 3:51.819

+2.368 3. REIS Nuno

MIRANDA FACTORY TEAM 3:54.195

+4.744 4. MACDERMID James

YD RACING 3:58.157

+8.706 5. MENOYO BUSQUETS Pau

COMMENCAL 21 3:58.710

+9.259 6. LUFFMAN Dennis

CANYON COLLECTIVE FMD 3:58.788

+9.337 7. WILLIAMS Jordan

MADISON SARACEN FACTORY TEAM 4:01.415

+11.964 8. JOHNSTON Guy

THE YT MOB 4:02.359

+12.908 9. GUILLO Tom

4:02.652

+13.201 10. BRODIE William

4:03.639

+14.188 11. LEMIRE Tristan

COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION 4:03.699

+14.248 12. WILLIAMS Preston

4:03.963

+14.512 13. O CALLAGHAN Oisin

THE YT MOB 4:04.465

+15.014 14. DAVIS Oliver

THE UNION 4:04.930

+15.479 15. STEVENS-MCNAB Lachlan

YD RACING 4:05.054

+15.603 16. KIEFER Luis

4:05.124

+15.673 17. WAYMAN Alex

YD RACING 4:05.232

+15.781 18. FRANCOZ Alix

DORVAL AM COMMENCAL 4:07.447

+17.996 19. GOODWILL Douglas

555 GRAVITY RACING 4:07.693

+18.242 20. TOPKAROGLOU Alexandros

4:07.698

+18.247 21. HOFMANN Noah

KONA FACTORY TEAM 4:07.806

+18.355 22. PIERCY Jack

4:08.515

+19.064 23. HOLGUIN VILLA Sebastian

CHIGÜIRO EXTREMO DH TEAM 4:09.981

+20.530 24. NOVOTNY Robin

BANSHEE RACING BRIGADE 4:11.097

+21.646 25. MOZELL Drew

4:15.461

+26.010 43. SKRYPNEK Coen

4:36.410

+46.959 56. JEWETT Jakob

CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM 5:27.457

+1:38.006

Junior Women