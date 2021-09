Results: Elite XCO World Cup #5 – Lenzerheide, Switzerland

Elite cross country racers provided the grand finale to a big weekend of World Cup racing in Lenzerheide, Switzerland on Sunday.

After the morning’s under-23 racing, which saw two Canadians crack the top-10 and numerous others post strong results, it was time for the world’s best to take to the course.

Evie Richards backed up her incredible world championships win from Val di Sole, escaping Rebecca McConnell and Jenny Rissveds to take the women’s win. On the men’s side, Victor Koretzky out-foxed the Swiss duo of Mathias Flueckiger and Nino Schurter to win the elite men’s XCO. It’s his second win of the 2021 season, and again came at the expense of Schurter.

Sandra Walter (Liv Canada) and Léandre Bouchard (Pivot Cycles-OTE) were the top Canadian finishers in the women’s and men’s events, placing 32nd and 29th.

Elite Women

1. RICHARDS Evie (TREK FACTORY RACING XC) 1:19:16 2. MCCONNELL Rebecca (PRIMAFLOR MONDRAKER XSAUCE) 1:19:35

+19 3. RISSVEDS Jenny 1:20:14

+58 4. * LECOMTE Loana (MASSI) 1:20:28

+1:12 5. FREI Sina (SPECIALIZED RACING) 1:20:36

+1:20 6. TERPSTRA Anne (GHOST FACTORY RACING) 1:20:37

+1:21 7. KELLER Alessandra (THÖMUS RN SWISS BIKE TEAM) 1:21:16

+2:00 8. TAUBER Anne (CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM) 1:21:21

+2:05 9. INDERGAND Linda (LIV FACTORY RACING) 1:22:04

+2:48 10. * STIGGER Laura (SPECIALIZED RACING) 1:22:05

+2:49 11. KOLLER Nicole (GHOST FACTORY RACING) 1:22:23

+3:07 12. LOIV Janika 1:22:37

+3:21 13. COURTNEY Kate (SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM) 1:22:47

+3:31 14. SHORT Isla 1:22:52

+3:36 15. FORCHINI Ramona (JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING) 1:23:09

+3:53 16. VON BERSWORDT Sophie (JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING) 1:23:22

+4:06 17. BERTA Martina (SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM) 1:23:43

+4:27 18. RIEDER Nadine (GHOST FACTORY RACING) 1:24:08

+4:52 19. LAST Annie 1:24:30

+5:14 20. LECHNER Eva (TRINX FACTORY TEAM) 1:24:44

+5:28 21. DEGN Malene (KMC – ORBEA) 1:24:44

+5:28 22. DAVISON Lea 1:24:44

+5:28 23. BATTEN Haley (TRINITY RACING MTB) 1:25:19

+6:03 24. ZAKELJ Tanja (UNIOR – SINTER) 1:25:24

+6:08 25. NEFF Jolanda (TREK FACTORY RACING XC) 1:25:25

+6:09 26. STRAUSS Mariske (CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM) 1:25:34

+6:18 27. BELOMOINA Yana (CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM) 1:25:40

+6:24 28. SPIELMANN Anna (KTM FACTORY MTB TEAM) 1:25:53

+6:37 29. BRESSET Julie (MASSI) 1:25:58

+6:42 30. CZECZINKAROVA Jana 1:26:03

+6:47 31. MICHIELS Githa 1:26:05

+6:49 32. WALTER Sandra 1:26:06

+6:50 35. FINCHAMP Hannah 1:26:43

+7:27 36. URBAN Kelsey 1:27:02

+7:46 39. JACKSON Jennifer (NORCO FACTORY TEAM XC) 1:27:51

+8:35 40. MONTAMBAULT Cindy 1:28:25

+9:09 45. BATTY Emily (CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM) 1:29:44

+10:28 50. SMITH Haley (NORCO FACTORY TEAM XC) 1:30:52

+11:36 53. ARSENEAULT Laurie (CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM) 1:31:52

+12:36 61. MYATT Mackenzie 47:58

+8:20

Elite Men