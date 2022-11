2022 Canadian cyclocross Nationals: Master championship results

After a long, two-year hiatus, racing is underway at 2022 Canadian Cyclocross championships! Masters are the first championship categories on course at Layritz Park, on Vancouver Island.

Check out who your new Canadian CX champions are below. This article will be updated as results from Masters racing come in.

Master 35-45 Men

1 Richey Craig – Easton-Giant

48:11.60 2 Lalumiere Raphael – Broad Street Cycles

+0:16.50 3 Mcclure Tim – TEAM905RACING

+2:11.37 4 Skinner Tom – Trail Bicycles Racing

+2:32.63 5 Mitchell Scott – Pro City Racing

+2:37.61 6 Van Der Sluis Jonathan – TEAM905RACING

+2:45.46 7 Hornland Matthew – Mighty Cycling

+3:06.64 8 Lancia Mark – AWI Racing

+3:34.65 9 Roberts Adam – Bicisport Calgary

+3:55.56 10 Rockwell Andrew – Bicisport Calgary

+4:46.64 11 Grice Chad – Fort St Cycle

+4:53.64 12 Devantier Steve – Team Giant Vancouver

+5:01.84 13 Wong Wai-Ben – Glotman Simpson Cycling

+5:13.20 14 Condron Ian +5:40.75 15 Vunic Dave +5:51.82 16 Perret Andre +6:09.75 17 Roberts Neil +6:25.56 18 Frost Graham – Nolan Riding

+6:43.57 19 Flower Tom – Steed Cycles

+6:48.11 20 Carroll Rory – iGregari

+7:55.48 21 Anderson James – Bespoke CC

+9:09.40 22 Molgat-Roy Dan +10:15.52 23 Devries Nathan – Hardcore Bikes

+10:21.80 24 Dallin David – Tripleshot CC

-1 25 Bailey Justin – PowTown RAD/TAWS Bike Garage

-1

Masters 45-54 Women

1 Welbourn, Kelly – Steed Cycles

42:38.53 2 Heise, Alana – Terrascape Racing

+1:22.59 3 Love Christy – Broad Street Cycles

+1:47.17 4 Koenig, Shantel – PRW

+2:01.78 5 Reddin, Wanda – Riverway Dental Racing

+2:40.56 6 Hamilton, Gemma +3:07.99 7 Wright, Natalie +4:34.23 8 Jackman, Michelle – Terrascape Racing

+4:37.42 9 Ozero, Angela- BC Interior Cyclocross

+5:39.25 10 Stevenson, Melanie – BCW Cycling Club

+5:40.36 11 Farmer, Mandy +5:51.21 12 Leblanc, Julie- Cycle Therapy Cycling Club

+6:40.47

Masters 35-45 Women

1 Schlossberger, Cristin – Broad Street Cycles

42:58.20 2 Burgess, Lindsay +1:16.79 3 Green, Marta – North Okanagan Cycling Society

+1:36.66 4 Dyck, Alanna- Mighty Cycling

+6:45.97

Master 45-54 Men (Top-25 – full results)

1 Blais, Jean-Francois – Siboire CCS

48:40.28 2 Mcneil, Chris – Motivo Design/TREK

+0:01.53 3 Welbourn, Bob – Escape Velocity/DEVO

+0:47.06 4 Quilliams, Leigh – Studio Velo

+0:58.71 5 Green, Brian – Victoria Wheelers

+1:05.18 6 Guest, Kelly – LiveFit Coaching

+1:12.44 7 Knoll, Mark – Cyclemeisters/Bow Cycle

+2:34.70 8 Rodgers, Jacob – Team Giant Vancouver

+2:42.95 9 Martin, Paul – Cyclemeisters/Bow Cycle

+2:45.55 10 Mogg, Peter – Mid Island Velo Association

+3:01.22 11 Cocksedge, Graham – qathet CX

+3:28.56 12 Lawson, Edward – Escape Velocity/DEVO

+3:42.96 13 Lane, Alex – North Okanagan Cycling Society

+4:13.40 14 Whitehead, Brett – Riverway Dental Racing

+4:22.18 15 Macklem, Mike – Rundle Mountain CC

+4:34.81 16 Reeves, Dylan – Cycle Therapy

+4:59.45 17 Manktelow, Scott – Riverway Dental Racing

+5:03.57 18 Schlossberger, Curtis – Broad Street Cycles

+5:11.06 19 Harker, Morgan +5:11.13 20 Church, Matt – Fraser River Fuggitivi

+5:13.50 21 Grozelle, Jay – Bicisport Calgary

+5:27.31 22 Pitre, Andy – OBB Victoria Wheelers

+5:33.92 23 Luksay, Wade – Riverway Dental Racing

+5:42.57 24 Newsome, Ryan – Giant Vancouver

+5:51.06 25 Mcrae, Andrew – Terrascape Racing

+5:52.38

Masters 55-64 Men

1 Thibault, Normon – Mid Island Velo Association

40:33.14 2 White, Chris +0:16.99 3 Clark, Greg – CHC Armada

+0:30.86 4 Bachop, Steve +0:33.87 5 Orange, Robert – Ride with Rendall p/b Biemme

+0:45.86 6 Olson, Ken – Rock City Cycles

+0:52.05 7 Woodford, Michael – Ride with Rendall

+0:56.92 8 Macgregor, Gary – Riverway Dental Racing

+1:09.50 9 Garvin, Ed – Cyclemeisters/Bow Cycle

+2:03.87 10 Stevenson, Peter – Cycle Therapy

+2:59.41 11 Scott, Owen – Steed Cycles

+3:31.98 12 Hubert, Edwin +4:41.30 13 Brend, Paul – Physical Culture

+4:46.14 14 Dalling, Gordon – Bikes and Beyond

+5:02.04 15 Grund, Darrin – Escape Velocity

+5:50.32 16 Burgess, Marc – Tripleshot CC

+6:45.39 17 Wakelin, Anthony – O2 Cycling Club

+6:58.70 18 Voss ,Toby -1

Masters 65+ Men

1 Funk, Colin – Atomic Cycling Club

45:03.55 2 Patychuk, Gregory – Rundle Mountain CC

+0:54.07 3 Steel, Derek – Mid Island Velo Association

+1:57.00 4 Wellsman, Peter – Pro City Racing

+2:13.80 5 Farrar, Lister – Tripleshot CC

+3:56.49 6 Thompson, James +4:55.09 7 Lang, Robert -1

Masters 55-64 women

1 Vander Haegen, Geraldine – CBC Racing/ Country Green Turf Farms

44:29.07 2 Daubeny, Carolyn +4:15.37 3 Carlson, Glenowyn +4:46.09 4 Schinnerl, Sandra – Escape Velocity/DEVO

-1 5 Meek, Janice -1

Masters 65+ Women

1 Morris Barb Escape Velocity/DEVO

42:53.56

Non-championship results:

Under 13, Under 15, Under 17 via Webscorer.

Sportif Men

Sportif Women