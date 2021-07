Marianne Théberge leads Canadian U23s at Les Gets XCO

On a rainy day in Les Gets, Marianne Thébarge led the Canadian effort in Sunday’s under-23 XCO

Théberge (Pivot Cycles-OTE) placed 22nd in the u23 women’s race. She was followed by Emilly Johnston of Vancouver Island in 33rd.

That race was won by Mona Mitterwallner (Trek-Vaude), the young Austrian that finished on the elite podium in last week’s French Cup. Caroline Bohe (Ghost Factory) placed second followed by Germany’s Leoni Daubermann and multi-disciplinary talents Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) and Kata Blanka Vas (Hungary).

Gunnar Holmgren (Pivot Cycles-OTE) led the Canadian men in 28th. After starting fast, Carter Woods (Norco Factory Racing) slid to 43rd in France.

Simone Avendetto (Italy) led the under-23 men, followed by Chile’s Martin Vidaurre Kossmann in second and Italian Juri Zanotti in third.

Under-23 Women – World Cup XCO, Les Gets, France

1. MITTERWALLNER Mona (TREK | VAUDE) 1:09:47 2. BOHE Caroline (GHOST FACTORY RACING) 1:12:55

+3:08 3. DAUBERMANN Leonie 1:13:43

+3:56 4. PIETERSE Puck (ALPECIN – FENIX) 1:14:18

+4:31 5. VAS Kata Blanka 1:14:55

+5:08 6. SPECIA Giada (KTM PROTEK ELETTROSYSTEM) 1:15:01

+5:14 7. WIEDMANN Tamara 1:15:08

+5:21 8. DRUML Corina (KTM FACTORY MTB TEAM) 1:15:17

+5:30 9. SCHNEEBELI Jacqueline (JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING) 1:15:36

+5:49 10. HARNDEN Harriet (TREK FACTORY RACING XC) 1:15:49

+6:02 11. MEDDE Isaure (SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET) 1:15:58

+6:11 12. MUNRO Madigan (TREK FACTORY RACING XC) 1:16:04

+6:17 13. BURI Noelle (THÖMUS RN SWISS BIKE TEAM) 1:16:27

+6:40 14. TROMBINI Juliette 1:16:34

+6:47 15. DURAFFOURG Lauriane 1:16:42

+6:55 16. GIBSON Gwendalyn (NORCO FACTORY TEAM XC) 1:16:57

+7:10 17. ZUEGER Tina (SWISS MTB PRO TEAM) 1:17:11

+7:24 18. TOVO Marika (KTM PROTEK ELETTROSYSTEM) 1:17:44

+7:57 19. BLOCHLINGER Ronja (FISCHER-BMC) 1:17:54

+8:07 20. ESTERMANN Rebekka 1:18:37

+8:50 21. BUZSAKI Virag 1:18:52

+9:05 22. THEBERGE Marianne (PIVOT CYCLES – OTE) 1:18:53

+9:06 33. JOHNSTON Emilly Lap 3 49:56

+7:59

Under-23 Men – World Cup XCO, Les Gets, France